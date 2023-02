Das Krumbacher Sprachcafé im Stückwerk steht wieder an

Am 28. Februar findet wieder ein Treffen im Krumbacher Sprachcafé statt. Welche Idee hinter der Aktion steckt und wer alles eingeladen ist.

Die ersten Anzeichen des Frühlings lassen sich schon erkennen, die Sonnenstrahlen werden immer wärmer und die Lust auf Unternehmungen steigt. Wäre da nicht der Besuch des Krumbacher Sprachcafés eine gute Möglichkeit, die eigenen vier Wände zu verlassen, neue Bekanntschaften zu schließen und sich auszutauschen? Genau das nämlich steckt hinter der Idee eines Sprachcafés, welches jeden letzten Dienstag im Monat im Stückwerk stattfindet.

Unkompliziert stellt es laut Pressemitteilung der Jugendpflege Krumbach einen Begegnungsort für Menschen dar, ganz egal, ob aus anderen Ländern zugezogene, alteingesessene KrumbacherInnen oder vielleicht auch einfach Personen, welche Anschluss suchen. Im Sprachcafé sind alle Menschen richtig, die Gesprächspartner in der deutschen Sprache suchen. Denn das ist der Kerngedanke des Cafés: Ins Gespräch kommen, sich austauschen, ein Tässchen Tee trinken und ganz nebenbei die deutsche Sprache anwenden.

Jeden Monat gibt es neue Ideen im Krumbacher Stückwerk

Jeden Monat überlegt sich das Organisationsteam Themenschwerpunkt und Aktionen. Beim Sprachcafé im Januar nutzte das Team den Anfang des Jahres, um eine Abfrage zu starten, was sich die BesucherInnen von dem Angebot in diesem Jahr wünschen. Dies konnten bestimmte Themen sein, aber auch Aktionen oder Aktivitäten. Das Ergebnis war bunt gemischt: Info-Abende, Musik, eine Stadtführung, ein Kurzfilm, Spieleabende oder auch ganz explizite Vorschläge wie Schach, Gartenarbeit und Karaoke wurden genannt. Die Ergebnisse werden natürlich bei der Jahresplanung berücksichtigt. Denn das ist das Schöne an einem neuen Jahr: Es lässt sich noch ganz frei gestalten und füllen.

Beim nächsten Sprachcafé am Dienstag, 28. Februar, können Gäste ab 17.30 Uhr verschiedene Stationen durchlaufen und spielerisch ihre Sprachkenntnisse austesten. Erfreulicherweise konnte ab diesem Jahr auch eine ehrenamtliche Helferin für die Kinderbetreuung gewonnen werden, sodass Kinder gerne zum Sprachcafé mitgebracht werden können.

Das Krumbacher Sprachcafé wird von Sabina Jukic, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Landratsamt, Marc Hettich vom Quartiersmanagement, Heike Feßler vom Familienstützpunkt und Melissa Niedermair von der Jugendpflege begleitet. „Wir freuen uns schon auf die Umsetzung der Ideen der Teilnehmer und haben schon ein paar Pläne für das Jahr“, sagt Heike Feßler vom Familienstützpunkt Krumbach. Der nächste Termin des Sprachcafés nach dem 28. Februar ist der 28. März. Dann wollen die Organisatorinnen und Organisatoren den Frühling so richtig einläuten und können dann vielleicht auch schon die Terrasse des Stückwerks nutzen. Alle Termine lassen sich auch dem aktuellen Flyer entnehmen, der beim Sprachcafé ausliegt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch