Das Krumbacher Stadtbad öffnete vor 60 Jahren – ein Rückblick

Plus Wo die Krumbacher vorher badeten und wie es zum Bau des Freibades kam. Zur Eröffnung im August 1962 gab es zwei Hechtsprünge von den Sprungbrettern.

Es ist ein sonniger Sonntagvormittag, dieser 5. August im Jahr 1962. Das mit erheblichen finanziellen Anstrengungen von Stadt neu gebaute Stadtbad wird seiner Bestimmung übergeben. Die offizielle Einweihungsfeier wird zu einem kleinen Schwimm- und Volksfest. Und Bürgermeister Franz Aletsee bringt in seiner Eröffnungsrede die Zweckbestimmung des jüngsten städtischen Neubauprojektes auf den Punkt: "Dieses Bad gibt jedem, ob arm oder reich, ob klein oder groß, die gleiche Freude und Erholung." Seit 60 Jahren gilt das so und das Freibad der Stadt Krumbach ist zur Sommerzeit gefragter Zufluchtsort bei Wassersportlern wie auch Erholungssuchenden.