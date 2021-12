Das Krumbacher Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

Das Leitungswasser im Krumbacher Westen muss ab sofort nicht mehr abgekocht werden. Das teilt die Stadt in Absprache mit dem Gesundheitsamt am Montag mit.

Einen Monat und zwei Tage. Solange mussten die Bewohner im Krumbacher Westen das Wasser abkochen, weil coliforme Keime im Netz der Wasserleitungen gefunden wurden. Das ist nun Geschichte. Die Stadt teilte am Montagmittag mit, dass das Wasser westlich der Bahnlinie Krumbach - Mindelheim nicht mehr abgekocht werden muss.

Coliforme Keime in Krumbacher Trinkwasser nicht mehr nachweisbar

In Absprache mit dem Gesundheitsamt war schon länger klar: Sind drei Probedurchgänge hintereinander keimfrei, muss das Wasser nicht mehr abgekocht werden. „Bei den drei Probedurchläufen am Freitag, am Samstag und am Sonntag wurden keine Keime gefunden“, erklärt Werkleiter Martin Strobel von den Stadtwerken. An insgesamt 14 Stellen im Wassernetz nehmen die Wasserwarte Proben. Das Prozedere wiederholen sie nach einem Durchgang am nächsten Tag. Das Ergebnis vom Sonntag war am Montag im Labor fertig ausgewertet. Das Gesundheitsamt informierte die Stadt am Montag.

