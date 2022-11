Das Krumbacher Verkehrskonzept wird wohl kommendes Jahr stehen

Hier am Marktplatz in Krumbach haben Autofahrer Vorfahrt. Die Gaststätte Kachelofen (rotes Haus) ist so nah am Straßenrand, dass man die Einmündung von rechts dahinter (die Nassauer Straße) nicht erkennen kann. Das Vorfahrtsschild ist aber eigentlich nicht rechtskonform, da hier "Rechts vor links" gelten müsste. Diesen Konflikt kann wohl auch kein Verkehrskonzept auflösen, sagt Bürgermeister Hubert Fischer.

Foto: Piet Bosse