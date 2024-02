Krumbach

12:00 Uhr

Das medizinische Fachpersonal streikt in Krumbach

Plus Die Sorge um ihren Berufsstand treibt medizinische Fachangestellte zum Streik in Krumbach, im Zentrum. Zwei Praxen bleiben am Donnerstag geschlossen.

Von Mira Herold-Baer Artikel anhören Shape

Schon von Weitem sind die Trillerpfeifen zu hören, bunte Protestplakate künden bereits an der Vorderseite des Gebäudes "Hausärzte in Zentrum" in Krumbach an, was die Patienten heute im Hof erwartet. Denn heute wird kein Patient behandelt, zwei Praxen bleiben an diesem Donnerstag geschlossen.

Die 16 Frauen sind gut vorbereitet für den Protesttag. Es gibt Kaffee, Tee und Kuchen, auf den Campingstühlen liegen schon Decken bereit – falls es ihnen in den nächsten acht Stunden kalt werden wird. Bis um 17 Uhr wollen sie durchhalten. Die Situation ist für sie noch ungewohnt, es ist der erste Streik der Berufsgruppe der medizinischen Fachangestellten überhaupt. Doch der sei mittlerweile nötig, so die einstimmige Meinung. Der Frust der Arztassistentinnen ist spürbar, ihnen gehe es jedoch nicht nur ums Gehalt: "Wir wollen eine Aufwertung des Berufs, wir streiken vor allem für mehr Anerkennung." Praxen aus dem nördlichen Landkreis Günzburg haben sich offenbar nicht am Protest beteiligt. Dies bestätigte der Redaktion zumindest Dr. Wolfgang Stolle, der eine Praxis in Kötz führt. Über den Streiktag hat er sich mit einigen seiner Kollegen im Landkreisnorden unterhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen