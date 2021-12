Krumbach

17:30 Uhr

Das Pädagogische Schülerzentrum in Krumbach bekommt eine neue Führung

Plus Am Pädagogischen Schülerzentrum in Krumbach steht ein Generationenwechsel an. Warum Gardis Rosenthal die Führung mit Gelassenheit an Patricia Böller und Max Gartner übergibt.

Von Marc Hettich

„Ich gebe es mit Freude in diese vier Hände“, verkündet Gardis Rosenthal. Die Inhaberin und Leiterin des Pädagogischen Schülerzentrums in Krumbach bezieht sich auf Patricia Böller und Max Gartner. Das Duo tritt im Januar in ihre Fußstapfen als Inhaberin der 1994 gegründeten Nachhilfeeinrichtung. Damals noch mit rund 30 Schülern. „Von Jahr zu Jahr wurden es mehr“, erinnert sie sich. „Heute haben wir im Sommer etwa 250 Schüler.“

