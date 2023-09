Krumbach

vor 32 Min.

Das plant der neue Chefarzt für die Kliniken Krumbach und Günzburg

Plus Dr. Eugen Zizer ist Chefarzt für den Bereich Innere Medizin und Gastroenterologie. Wie Patienten vom neuen Zentrum für Innere Medizin in Krumbach profitieren können.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Er hat ohne Frage einen weiten Weg hinter sich. Man ahnt das schnell, als die Stichworte Kasachstan, Balchaschsee und Karaganda fallen. Dort ist Zizer 1987 geboren und aufgewachsen. Die deutschstämmige Familie konnte ausreisen, als er 14 Jahre alt war. Seit Anfang September ist er Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie in der Krumbacher Klinik. Diesen Schwerpunkt wird er in den kommenden Monaten auch in der Klinik Günzburg umfassend gestalten. In Krumbach wirkt er eng mit den Chefärzten Dr. Carsten Hehlert-Friedrich (60, Kardiologie/Angiologie) und Dr. Joachim Durner (67, Allgemeine Innere Medizin und Geriatrie) in einem neuen Zentrum für Innere Medizin zusammen. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildern die drei Ärzte, wie Patientinnen und Patienten von einem ganzheitlichen Behandlungskonzept profitieren können und welche Behandlungsmöglichkeiten es in der Krumbacher Klinik gibt.

Die Klinikenlandschaft in Deutschland befindet sich in einem massiven Umbruch. Auch das heimische Kommunalunternehmen für die Kreiskliniken Günzburg und Krumbach mit Vorstand Robert Wieland an der Spitze hat ein neues Konzept auf den Weg gebracht. Ziel ist es, beide Standorte langfristig zu sichern. Klar zeichnet sich aber auch eine Schwerpunktbildung für beide Häuser ab. In Günzburg beispielsweise sollen planbare schwere bauchchirurgische Eingriffe stattfinden. Für planbare umfassende Hüft- oder Schulter-OPs liegt der Schwerpunkt in Krumbach (wir berichteten).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen