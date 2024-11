15 Jahre besteht nun das Jugendzentrum an der Hans-Lingl-Straße 11 im Norden von Krumbach. 2022 gründete eine Gruppe Jugendlicher einen neuen Jugendzentrum-Verein. Mit am Bord waren damals Jonathan Leopold, Emil Ehrmann, Maxi Jakob, Johanna Egner, Emma Fißl, Marlon Sternitzky, Leon Baumgärtner, Berkan Yildirim und Noah Volk. Jetzt standen wieder Vorstandswahlen an.

