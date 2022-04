Das sind die Pläne des Krumbacher Jugendzentrums

Plus Der neu gegründete Verein für die Krumbacher Einrichtung hat sich einiges vorgenommen. Vielleicht gibt es auch eine weitere Sketchup-Party.

Die vier Jugendlichen bilden eine Reihe vor dem Lieferwagen. In Windeseile laden sie so die Getränkekisten aus dem Fahrzeug aus und stapeln sie im kleinen Lagerraum des Krumbacher Jugendzentrums. Wie ein gut geöltes Uhrwerk arbeiten Vorstandsvorsitzender Marlon Sternitzky, Schriftführer Noah Volk, Kassenwart Leon Baumgärtner und Beisitzer Berkan Yildirim nicht allein im Kleinen zusammen. Wenn die Jugendlichen von ihren Plänen erzählen, die sie zusammen mit den fünf weiteren Vorstandsmitgliedern Emma Fißl, Johanna Egner, Maxi Jakob, Jonathan Leopold und Emil Ehrmann schmieden, entsteht der Eindruck, dass sie durchaus zielstrebig daran arbeiten. Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz.