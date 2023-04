Krumbach

17:30 Uhr

Das sind die Pläne für das türkisch-islamische Zentrum in Krumbach

Neu gestaltet werden soll das Zentrum der türkisch-islamischen Gemeinde in der Krumbacher Nordstraße 1a.

Plus Im Neubau sollen auch Appartements und ein Raum zur Leichenwäsche untergebracht werden. Bei Attenhausen wird voraussichtlich ein Abstellplatz für Wohnmobile/Wohnwagen eingerichtet.

Das Zentrum der türkisch-islamischen Gemeinde in der Krumbacher Nordstraße 1a soll neu gebaut werden. Unter anderem sollen in dem Gebäudekomplex auch Wohnungen eingerichtet werden. Details für den Neubau, der rund neun Meter hoch werden soll, wurden jetzt im Krumbacher Bauausschuss vorgestellt.

Das Gemeinschaftszentrum befindet sich seit vielen Jahren in der Nordstraße, jetzt soll es neu gestaltet werden. Wie das Krumbacher Stadtbauamt in seiner Sitzungsvorlage schreibt, sollen Bestandsgebäude für die "keine Baugenehmigungen bekannt sind, beseitigt werden." Wie Ulrike Kühner (Stadtbauamt) in der Sitzung des Ausschusses weiter erläuterte, werde das neue Gebäude eine Größe von rund 26 Metern auf zehn Metern haben. Geplant ist bei einer Dachhöhe von bis zu rund neun Metern ein Pultdach.

