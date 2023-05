Das Überlandwerk Krumbach senkt die Strompreise

Die meisten Stromkunden des Überlandwerks Krumbach zahlen ab Juli weniger pro Kilowattstunde. Wie der Stromanbieter durch die Energiekrise kommt.

Das Überlandwerk Krumbach (ÜWK) senkt die Strompreise für die allermeisten Privatkundinnen und -kunden. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt das Unternehmen mit, dass dieser Schritt möglich sei, da an den Energiemärkten die Beschaffungspreise wieder gesunken sind. Die Preissenkungen würden zum 1. Juli wirksam sein. Nach den Senkungen lägen die Preise für eine Vielzahl der ÜWK-Stromprodukte wieder unterhalb der Schwellen für die Energiepreisbremsen. Die Strompreisbremse deckelt für private Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für kleinere Unternehmen den Preis bei 40 Cent pro Kilowattstunde.

ÜWK-Grundversorgung 1,5 Cent unter Strompreisbremse

In der ÜWK-Grundversorgung beispielsweise liegt der sogenannte Arbeitspreis pro Kilowattstunde nach der Senkung bei 38,53 Cent pro Kilowattstunde brutto. Die jährliche Stromrechnung für einen Haushalt mit einem Verbrauch von 2500 Kilowattstunden reduziert sich in diesem Grundversorgungstarif damit insgesamt um rund 100 Euro. Bei den meisten anderen Privatkundenangeboten im Strombereich sinkt der Preis ebenfalls – da die Produkte individuell kalkuliert werden, fällt die Senkung unterschiedlich hoch aus.

Vor allem infolge des Kriegs in der Ukraine ist es im Jahr 2022 zu erheblichen Preissteigerungen an den Energiemärkten gekommen. Durch die auf Stabilität ausgerichtete Beschaffungsstrategie habe die ÜWK diese Entwicklung für die Privatkundinnen und -kunden lange abfedern können, teilt das Unternehmen mit. Die Preise für die meisten ÜWK-Stromprodukte für Privatkunden blieben das gesamte Jahr 2022 stabil, im Sommer 2022 habe es mit der Aussetzung der EEG-Umlage sogar eine Preissenkung gegeben. "Die neuen Preise spiegeln die Situation an den Beschaffungsmärkten wider", sagt ein ÜWK-Sprecher. Dort seien die Preise nach den extremen Steigerungen, die es im letzten Jahr gab, wieder gesunken, lägen aber nach wie vor deutlich über dem Niveau, welches beispielsweise 2021 im Markt zu sehen war.

Auch die LEW senken die Strompreise

Wie berichtet, senken auch die Lechwerke (LEW) ihre Strompreise für fast alle Privatkundinnen und Privatkunden. Auch diese Änderung gilt ab 1. Juli. In der LEW-Grundversorgung sinkt der Arbeitspreis pro Kilowattstunde genauso wie bei den ÜWK auf 38,53 Cent brutto.

"Nun sinken vor allem bei alternativen Versorgern die Preise wieder", erklärte kürzlich Check-24-Geschäftsführer Steffen Suttner im Gespräch mit unserer Redaktion. Kilowattstundenpreise unterhalb von 30 Cent seien wieder möglich.

In der Energiekrise hatten sich günstige Anbieter überraschend vom Markt zurückgezogen, sodass die betroffenen Kundinnen und Kunden in die damals vergleichsweise sehr teure Ersatzversorgung wechseln mussten.