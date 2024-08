Das war beim Krumbacher Streetfood-Festival geboten

Am Wochenende fand zum sechsten Mal das Streetfood-Festival in Krumbach statt. Zum ersten Mal im Park am Hürbener Wasserschloss. Elf Foodwagen waren vor Ort, die meisten aus der näheren Umgebung. Das Streetfood-Festival findet auch noch in vielen weiteren Städten im bayerischen Raum statt. Auch in Krumbach ist das Fest bekannt und beliebt.

Es war auf diesem Festival vieles geboten, alles drehte sich ums Essen. Es gab Hamburger mit Pommes, italienisches Essen, Pulled Pork Burger, Bavarian Hot Dog und vieles mehr. Angeboten wurde auch etwas für „Leckermäulchen“, etwa Waffeln und Crèpes. Es gab erfrischende fruchtige Cocktails, genau das Richtige für heiße Sommerabende.

Auch verschiedene Burger wurden angeboten

Auch nicht alkoholische Getränke, natürlich eisgekühlt, wurden angeboten. Ferner noch viele verschiedene Burger, auch vegetarische. Eine Köchin aus Uganda bot Spezialitäten aus ihrer Heimat an. Es gab Whisky und Gin in Einmachgläsern. Warum? Damals, in den 1920er-Jahren während der amerikanischen Prohibition wurde der Schnaps schwarz gebrannt, so kam er in Einmalgläsern, um nicht aufzufallen.

Das Krumbacher Streetfood-Festival fand am vergangenen Wochenende statt. Foto: Elisabeth Schmid

Der Veranstalter Daniel Breitenbach freute sich, dass sein Festival so großen Anklang fand. „Am Freitagabend und am Samstag war wirklich viel los, da ging es, nicht nur wettermäßig heiß her,“ meinte er lachend. Sonntag ging es erst am Nachmittag, nach dem Regen, wieder so richtig los. Im Großen und Ganzen waren Veranstalter und Anbieter sehr zufrieden mit diesen drei Tagen. In den vorhergehenden Jahren fand das Festival im Stadtgarten statt. Die Tage des Streetfood-Festivals waren unterhaltsam für die Besucher. Man traf sich in geselliger Runde, um Zeit miteinander zu verbringen.