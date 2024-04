Krumbach

Das Wort Gottes kann Pfarrer Petar Vrankic in vielen Sprachen verkünden

Plus Petar Vrankic feierte in der Stadtpfarrkiche Maria Hilf in Krumbach sein Goldenes Priesterjubiläum. Der Professor mit Doktortitel stammt aus Bosnien-Herzegowina.

Von Heinrich Lindenmayr

Das offizielle Foto zum Goldenen Priesterjubiläum von Pfarrer Petar Vrankic zeigt den Geistlichen in einem hellen Messgewand. Farbe und Schnitt sind auffallend schlicht, aber die Brust ziert ein Blickfang, ein ungemein kraftvoller Wirbel. Das Gewand scheint zweierlei auszudrücken: die bescheidene Haltung des Jubilars und zugleich die ungeheure geistliche Unruhe und Kraft, mit der er in vielen Ländern und Sprachen Gottes Botschaft verkündet hat. Am 24. März 2024, auf den Tag genau 50 Jahre nach seiner Priesterweihe, feierte Pfarrer Petar Vrankic sein Jubiläum in Rom in der Capella Clementina, die zur Basilika di San Pietro gehört. Er zögerte, sein Jubiläum in der Pfarrei Maria Hilf ein weiteres Mal zu feiern, weil er solch ein Aufheben um seine Person nach Möglichkeit vermeiden wollte. Nun bot sich die Gelegenheit, die Feier bescheidener, nämlich in Verbindung mit der Begrüßung von Pfarrer Konrad Bestle, der bis Ende Juli die Pfarrei unterstützen wird, zu begehen. Bei seiner Priesterweihe am 1974 in Rom hatte ihm der brasilianische Kardinal Agnelo Rossi ihm die Hände aufgelegt.

Die Bibel zu drucken, war im einstigen Jugoslawien verboten

Ganz in der Nähe des Wallfahrtsortes Medjugorje in Bosnien-Herzegowina wurde Petar Vrankic 1947 geboren. Es passt zu ihm, zu der bescheidenen Freundlichkeit, die er ausstrahlt, dass er im Pressegespräch keine spektakuläre Geschichte zu seiner geistlichen Berufung erzählt. Seine Mutter habe ihm zu der Zeit, als er das Gymnasium in Dubrovnik besuchte, eine frisch gedruckte Bibel geschenkt und ihn aufgefordert, sie zu lesen. Woher die Mutter das Buch bezogen hatte, das zu drucken im damaligen Jugoslawien verboten war, erfuhr er nicht. Er habe die Bibel aufgeschlagen, die ersten Zeilen, die er las, berührten ihn stark. Es sei das Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28 bis 30 gewesen, erzählt Pfarrer Vrankic. Jesus rufe dazu auf, ihm nachzufolgen, denn er sei gnädig und demütig, sein Joch sei süß, seine Bürde leicht.

