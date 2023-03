Dealerin soll den Raum Krumbach mit Gras versorgt haben

Plus Eine junge Frau aus dem südlichen Landkreis Günzburg handelt monatelang mit Marihuana. Bei einer Verkehrskontrolle fliegt sie auf und muss sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Richter Martin Kramer beschreibt in seiner Urteilserklärung das Strafmaß mit den Worten "auf Messers Schneide". Sie sei nur knapp einer Haftstrafe entkommen, sagt er zu der zur Tatzeit 23 Jahre alten Frau aus dem südlichen Günzburger Landkreis. Sie hatte in der Region Drogenhandel mit Marihuana "in nicht geringer Menge" betrieben. Wie groß das Ausmaß tatsächlich gewesen ist, lässt sich nur noch erahnen. Chatverläufe und handschriftliche Dokumente deuten darauf hin, dass die junge Frau über Monate als möglicherweise Haupt-Drogenverteilerin im Raum Krumbach diente, aber konkret nachweisen kann man ihr die einzelnen Geschäfte nicht. Trotzdem muss sie sich vor dem Günzburger Amtsgericht verantworten, weil sie bei einer Verkehrskontrolle aufgeflogen war.

Die Angeklagte war Ende Januar 2022 in der Nacht von Freitag auf Samstag mit dem Auto als Beifahrerin von Ursberg kommend Richtung Krumbach unterwegs. Ein Kumpel ist gefahren, ihr damaliger Freund saß auf der Rückbank. Das Auto wurde in der Augsburger Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Den Beamten fiel sofort starker Marihuana-Geruch auf, die später angeklagte Beifahrerin zeigte den Beamten sofort einen glimmenden Joint. Später fand die Polizei zwei Päckchen á 100 Gramm Marihuana unter dem Beifahrersitz. Vor Gericht sagt ein Polizist aus, die Frau habe sich anfangs unkooperativ gezeigt, danach aber zugegeben, dass die Drogen ihr gehörten.

23-Jährige aus Raum Krumbach fliegt mit 300 Gramm Marihuana auf

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei nochmals etwa 100 Gramm Marihuana, aber auch Utensilien wie Plastiktütchen und eine Waage. Und besonders interessant für die Ermittlerinnen und Ermittler: Die junge Frau hatte mehr oder weniger akribisch über ihre illegalen Geschäfte Buch geführt. Bis zu 35 mutmaßliche Einzelgeschäfte konnten ihr so zugeordnet, aber letztlich nicht bewiesen werden. Das Handy wurde beschlagnahmt und Chatverläufe sichergestellt. Laut einer als Zeugin geladenen Ermittlerin wurden bereits vier Folgeverfahren eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft verzichtete nach der Verkehrskontrolle und der Wohnungsdurchsuchung darauf, Untersuchungshaft zu beantragen. U-Haft wäre aber bei der Menge an Marihuana durchaus gerechtfertigt gewesen, sagt Richter Kramer in der Hauptverhandlung des Schöffengerichts.

Mit 16 Jahren ersten Joint geraucht: Junge Frau gerät auf schiefe Bahn

Die Frau wurde wohl von ihrem Anwalt instruiert, wie sie sich in der Verhandlung verhalten soll und welche "Hausaufgaben" sie bis dahin zu erledigen hat. Wenige Wochen vor dem Gerichtstermin hat sich die junge Frau, die nach eigenen Angaben zeitweise exzessiv Marihuana konsumiert hat, an die Suchtberatungsstelle gewandt, da sich das erfahrungsgemäß positiv aufs Strafmaß auswirkt. Nach eigenen Angaben ist sie nun clean, konsumiert auch keinen Alkohol mehr. Und sie hat sich nach längerer Zeit Arbeitslosigkeit einen Job gesucht - und einen im Niedriglohnsektor gefunden.

Als Motivation für den Drogenhandel gibt die Frau finanzielle Nöte an, sie habe Geld für die Miete gebraucht und sei über einen Kumpel zu einem Kontaktmann gekommen, der ihr das Drogengeschäft nahelegte. Die Frau hält sich mit Details bedeckt, um keine anderen zu belasten. Sie sagt, sie habe einen Teil der erworbenen Drogen selbst konsumiert. Nicht so wortkarg ist sie bei ihrer Vergangenheit: Sie gibt an, psychische Probleme gehabt zu haben, eine Diagnose sei allerdings nie gestellt worden. Zum ersten Mal habe sie mit 16 Jahren einen Joint geraucht und in den Folgejahren immer mehr Marihuana und Alkohol konsumiert. Auch Amphetamine seien dabei gewesen. Nun habe sie ihr Leben im Griff, sei im Job motiviert und möchte sich eine Wohnung suchen. Aktuell wohne sie bei Ihrer Mutter.

Cannabis-Handel: Viel fehlt nicht zur Gefängnisstrafe

Eine halbe Stunde lang zieht sich Richter Kramer mit seinen beiden Schöffen zur Beratung zurück, ehe das Urteil fällt: Das Amtsgericht geht der Forderung der Staatsanwaltschaft nach und verurteilt die Drogendealerin zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt werden, die Bewährungszeit beträgt drei Jahre unter strengen Auflagen. So muss die Frau unter anderem regelmäßige Drogen-Screenings vorweisen. Richter Kramer stellt unmissverständlich klar: "Wenn Sie wieder Drogen nehmen, besitzen oder verkaufen, sitzen Sie die zwei Jahre ab." Die Frau trägt die Kosten des Verfahrens und muss 1500 Euro in monatlichen 100-Euro-Raten an eine soziale Einrichtung zahlen. 3000 Euro aus ihrem Vermögen, die Drogengeschäften zuzuordnen sind, zieht die Staatskasse ein. Das Gericht wertet in seinem Urteil positiv, dass die Frau geständig und noch nicht vorbestraft ist sowie keine harten Drogen verkauft hat.