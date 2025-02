Demo in Krumbach am Sonntag wegen Sicherheitsbedenken im Stadtpark

Wie berichtet, veranstaltet das sogenannte „Bündnis für Demokratie und ZusammenHalt“ am Sonntag, 16. Februar eine „Demonstration für das gemeinsame Einstehen gegen Extremismus“ um 15 Uhr in Krumbach. Wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, habe er aufgrund der jüngsten Ereignisse in München die geplante Demo „präventiv aus Sicherheitsgründen“ in den Krumbacher Stadtgarten verlegt. Zudem könne Yalda nicht sprechen, da sie erkrankt ist. Stattdessen werde Poetry-Slammerin Janina Weiss einen Redebeitrag gestalten. (AZ)

