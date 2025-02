Demonstration und Treffen des „Bündnis für Demokratie und ZusammenHalt“ in Krumbach

Das sogenannte „Bündnis für Demokratie und ZusammenHalt“ veranstaltet am Sonntag, 16. Februar eine Demonstration „für das gemeinsame Einstehen gegen Extremismus“ um 15 Uhr auf dem Marktplatz in Krumbach. Redebeiträge der Sprecherinnen des Bündnisses Eva Herold-Fißl und Michaela Leinweber von Prof. Rupert Scheule und Yalda werden laut Veranstalter von Mesinke und Stella Mae musikalisch eingerahmt. Für die kleinsten Teilnehmenden organisieren die Pfadfinderinnen ein kleines Aktionsprogramm, während der Rotaract Club frische Waffeln anbietet.

Bündnis lädt zu Austausch und Engagement ein

Für alle Engagierten, die sich darüber hinaus noch dafür einsetzen wollen, dass das demokratische Fundament in Krumbach und Umgebung gestärkt wird, biete das „Bündnis für Demokratie und ZusammenHalt“ ein „Come together“ an, heißt es weiter in einer Pressemitteilung. Dieses Treffen findet am Dienstag, 18. Februar, ab 18.30 Uhr im Gasthof Mundig in Krumbach statt. Hier soll Bürgerinnen und Bürgern Raum gegeben werden, um sich auszutauschen, um Ideen einzubringen und Projekte oder Arbeitsgruppen initiieren zu können. Nach einem Impuls unter dem Namen „Streit/Geist“ mit Marc Hettich werde die Organisationsstruktur des Bündnisses vorgestellt und Möglichkeiten der aktiven, dauerhaften oder temporären Mitarbeit aufgezeigt. (AZ)