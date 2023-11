Krumbach

11:52 Uhr

Den Sinn von Advent und Weihnachten bewahren

Plus Die Theologin Marion Küstenmacher erklärte beim Literaturherbst in Krumbach, was am Christfest wirklich zählt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Der Literaturherbst Krumbach endet vor dem Advent. Das ist vom Organisationsteam so gewollt und das galt auch in diesem Jahr. Aber die letzte Veranstaltung war so konzipiert, dass sie weiterwirken sollte in den Advent hinein bis zum Weihnachtsfest und darüber hinaus. Die Theologin und Germanistin Marion Küstenmacher stellte im Saal des Gasthofs Munding ihr Buch „Aufbruch ins Licht“ vor.

Sich selbst bezeichnete sie als „Weihnachtsmensch“, der seit der Kindheit Jahr für Jahr tief berührt werde vom Advent und dem Fest der Geburt des Erlösers. Von einer „Seelenzeit“ und einer „heiligen Zeit“ sprach sie, einer Zeit für das Spirituelle, das die Tür öffne für die Erfahrung von Gott. Dabei wird gerade die vorweihnachtliche Zeit, das ist der Autorin bewusst, belastet mit einer Fülle von ablenkenden Aufgaben, die den eigentlichen Sinn von Advent und Weihnachten verstellen und verdecken.

