Denis Scheck: Ein Fernsehstar beim Krumbacher Literaturherbst

Plus Kulinarisch gibt sich Literaturkritiker Denis Scheck bei seinem eigenen Buch, das er im Stadtsaal in Krumbach vorstellt. Für wen seine Oma einst kochte.

Ein gar köstliches Menü war das, das Denis Scheck beim Krumbacher Literaturherbst im Stadtsaal aufgetischt hat. Sein Buch „Schecks kulinarischer Kompass“ ist ein unterhaltsamer Festschmaus guten Stils. Seinen Auftritt würzte er dazu mit einer Prise Zeitgeschichte, hier mit einer Messerspitze Glamour, da mit einer Schöpfkelle voller Familienhistorie und mischte dies alles mit der Hauptzutat: ihm selber. Der aus dem Fernsehen bekannte Literaturkritiker erwies sich nicht nur als Kenner gehobener Haut Cuisine, sondern auch als exzellenter, schlagfertiger Plauderer.