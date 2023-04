Der AWO-Ortsverein Krumbach ehrte viele Mitglieder

Bei der Jahreshauptversammlung wird nach der Corona-Zeit auf zwei Jahre Vereinsleben zurückgeblickt. Im Sommer gibt es ein Ferienprogramm in Krumbach.

Trotz einer vollen Tagesordnung sind viele Mitglieder der Einladung zur Jahreshauptversammlung des Ortsvereins der Krumbacher AWO gefolgt. So freute sich Ortsvereinsvorsitzender Peter Tschochohei nicht nur über das Ende der Maskenpflicht, um so wieder in unmaskierte Gesichter schauen zu können, sondern auch über das rege Interesse am Ortsverein selbst. Besonders begrüßen konnte er die Mitglieder des Vorstands mit Werner Gloning und Alfons Schier im Restaurant Genuss Reich am Wasserschloss.

Vorsitzender Peter Tschochohei berichtete über die letzten beiden Vereinsjahre, und die Kassenberichte wurden vorgetragen. Für den Seniorenclub stellte Irmgard Deseive die anstehende Ausflugsfahrt vor. Termin soll der 12. Juli sein mit Ziel "Alpenrose im Kühtai". Fragen und Anmeldung nimmt Irmgard Deseive bereits jetzt unter Telefon 08282/5423 entgegen.

Bilanz der Krumbacher AWO-Kinderfreizeit

Danach wurde die Kinderfreizeit des vergangenen Jahres und deren Ablauf und Inhalt erläutert. Es nahmen 29 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren teil. Zwölf Tage lang konnten sie unter der Leitung von Franziska Schwarz ein tolles und abwechslungsreiches Tagesprogramm erleben.

Ferienprogramm in Krumbach

Auch in diesem Jahr bereitet die AWO Krumbach ein Ferienangebot für Kinder von 6 bis 11 Jahren vor. Geplant sind wie auch im vergangenen Jahr einige tolle Programmpunkte und die Organisatoren hoffen, dass das Wetter mitmache. Die Freizeit findet vom 28. August bis zum 8. September in der Augsburger Straße 65 in Krumbach statt. Es besteht bereits die Möglichkeit, sich schon anzumelden und Näheres zu erfahren (E-Mail: info@awo-krumbach.de).

Im Revisionsbericht der Kassenprüfer, vorgetragen von Michael Kratky, wurde eine hochprofessionelle Kassenführung durch Hans Steinbacher gelobt und bestätigt. Im Anschluss daran konnten langjährige Mitglieder geehrt werden.

So wurden Urkunden zusammen mit einem netten Blumensträußchen oder einer feinen Flasche Wein überreicht. Der Vorsitzende Peter Tschochohei bedankte sich bei allen Jubilaren für die Treue zum Ortsverein. Geehrt wurden für langjährige Mitgliedschaft: Erna Feroudj (30 Jahre), Anni Auer, Rosina Ganser, Helga Ohnesorge und Sabina Miller (25 Jahre), Max Bischof, Eva Herold-Fißl und Achim Fißl, Margot Jungbauer (20 Jahre), Wilma Glogger, Maria Schropp, Ursula Steger, Armin Mayer und Oskar Saur (15 Jahre), Margret Plepelic und Andreas Götzinger (10 Jahre).

Nach einem Erinnerungsfoto wurde die Versammlung offiziell beendet. Alle anwesenden Vereinsmitglieder konnten sich bei Kaffee und Kuchen austauschen und mit diesem gemütlichen Teil den Nachmittag ausklingen lassen. (AZ)