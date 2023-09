Krumbach

Der Bahnübergang bei Billenhausen wird ausgebaut

Plus Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Krumbach hatte über mehrere Themen zu entscheiden. Wo die Ratsmitglieder nicht zustimmen konnten.

Von Dieter Jehle

Mehrere Tagesordnungspunkte hatte der Bauausschuss Krumbach nach der Sommerpause in seiner Sitzung zu entscheiden darunter private Anliegen, aber auch solche von öffentlichem Interesse, wie zum Beispiel die Bahnübergänge zwischen Billenhausen und Hirschfelden.

Haus im Carl-Reisch-Weg: Das war den Mitgliedern des Krumbacher Bau- und Umweltausschusses dann doch zu groß: der Neubau eines Wohnhauses mit sechs Wohneinheiten im Carl-Reisch-Weg in Hürben. Das geplante Mehrfamilienhaus hat die Grundmaße von 23,30 auf 12,30 Meter. Dazu liegt der größte Bereich des Gebäudes mit 168 Quadratmeter außerhalb der Baugrenze. Wichtige Parameter des Bebauungsplanes werden nicht eingehalten. So liegt die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,3 laut der Planung bei 0,67. Die Kniestockhöhe von zulässigen 40 cm wird um 1,40 Meter überschritten. Die Dacheindeckung in anthrazit entspricht ebenfalls nicht den Rahmenbedingungen. Die Gestaltung der Außenwände mit Klinker sei zwar grundsätzlich erlaubt, aber bisher im Baugebiet nicht vorhanden. Bürgermeister Hubert Fischer sprach von einer sehr massiven Bebauung. „Die Anwohner müssen sich darauf verlassen können, dass der Bebauungsplan eingehalten wird“, so Fischer. Johanna Herold wies auf die deutliche Überschreitung der Baugrenze hin. Manfred Pfeiffer sprach von einer Stilveränderung im gesamten Wohnviertel. Einstimmig wurde das Vorhaben in dieser Form abgelehnt.

