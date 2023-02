Der Bereich Bahnhof-/Luitpoldstraße ist derzeit nur einspurig befahrbar

Ein Glasfaserkabel wird aus dem Bereich des Krumbächles in die Luitpoldstraße verlegt. Deshalb kommt es in Krumbach derzeit zu Einschränkungen im Verkehr.

Die Bahnhofstraße/Luitpoldstraße - das ist bekanntlich eine Art "Hauptschlagader" des Verkehrs in Krumbach. Warum wird dort aktuell der Verkehr durch zusätzliche Ampeln geregelt? Grund dafür ist nach Auskunft von Mathias Vogel (Ordnungsamt) die Verlegung einer Glasfaserleitung. Dies wiederum steht in Zusammenhang mit der baldigen Sanierung der Krumbächle-Brücke in der Innenstadt. Die Ampelregelung werde es voraussichtlich noch bis Freitagnachmittag geben, in dieser Zeit ist der betroffene Bereich von Bahnhofstraße/Luitpoldstraße nur einspurig befahrbar. Bewusst sei für die Arbeiten die Faschingswoche ausgewählt worden.

Glasfaserarbeiten sind der Grund für die aktuelle Verkehrsregelung in Bahnhofstraße/Luitpoldstraße. Foto: Jonathan Diatel

Bekanntlich muss die Brücke über das Krumbächle (bei SB Mayer, Babenhauser Straße) dringend instandgesetzt werden. Die Bauarbeiten sollen laut Stadtbauamt am Montag, 20. März, beginnen. Doch für einen reibungslosen Start dieser Arbeiten muss nach Auskunft von Mathias Vogel eine Glasfaserleitung, die sich im Bereich des Krumbächles befindet, in die Luitpoldstraße verlegt werden. Die Arbeiten sind Anfang der Woche angelaufen und sollen bis Freitagnachmittag abgeschlossen sein. Dann werde die aktuell eingerichtete Ampelregelung wieder aufgehoben.

Bisher habe es keine Verkehrsprobleme gegeben, sagt Vogel. Hier zeige sich, dass es sinnvoll gewesen sei, die Arbeiten in der Ferienwoche mit einem reduzierten Verkehr anzusetzen. Die Arbeiten seien mit der Polizei und dem Staatlichen Bauamt abgestimmt.

Lesen Sie dazu auch