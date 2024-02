Der Cantemus-Chor Krumbach lädt zum Monatsprojekt ein

Unter dem Motto "Gregorianik plus" können Sänger und Sängerinnen den Cantemus-Chor kennenlernen. Los geht es am 18. Feburar.

Wer gerne einmal die Probenarbeit im Cantemus-Chor krumbach kennenlernen möchte, hat jetzt in einem Ein-Monatsprojekt dazu Gelegenheit. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind eingeladen, für ein Konzert am 17. März in der Krumbacher Ulrichskirche mitzuproben und mitzusingen. Die Auführung im Rahmen des Ulrichsjubiläums – am 4. Juli 2023 jährte sich der Geburtstag des Augsburger Bistumspatrons zum 1050. Mal – steht unter dem Moto „Gregorianik plus. Musik aus Ulrichs Zeit lebt“. Ausgangspunkt des musikalischen Programms ist der gregorianische Choral wie er zur Zeit des hl. Ulrich entstand und von dem sich Komponisten bis in unsere Gegenwart immer wieder neu inspirieren lassen. So werden Werke der Renaissancemeister Palestrina und Monteverdi ebenso wie Moteten von Durufé und Kompositonen der Zeitgenossen Sandström und Ešenvalds erarbeitet.

Konzert in der Krumbacher Ulrichskirche

Die Proben für das außergewöhnliche Konzert fnden an den Sonntagen 18. und 25. Februar, 3. und 10. März jeweils von 19 bis 21 Uhr im evangelischen Gemeindesaal in der Jochnerstraße 25 statt. Eine längere Probe ist für Samstag, den 16. März von 14 bis 18.45 Uhr angesetzt. Interessierte, die den Chor unverbindlich über einen kurzen Zeitraum kennenlernen und einen Blick hinter die Kulissen des Cantemus-Chors werfen möchten, sind herzlich zur Probe am 18. Februar eingeladen. Weitere Informatonen und Kontakt über Petra Mayr (Vorsitzende), E-Mail p.kurzawa@gmx.net. (AZ)