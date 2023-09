Krumbach

17:40 Uhr

Der Countdown für die große Mittelschwabenschau läuft

Plus In wenigen Tagen wird die Krumbacher Ausstellung eröffnet. Was bei den letzten Vorbereitungen der KRU wichtig ist.

In den Zelten sind bereits einige Stände aufgebaut, auf dem Außengelände am Stadtsaal wird intensiv gearbeitet: Die große Mittelschwabenschau KRU nimmt immer mehr konkrete Gestalt an. Organisator Hans-Peter Ziegler bringt derzeit letzte Details, beispielsweise bei der Stromversorgung, auf den Weg, dann kann es losgehen. Die KRU wird am Samstag, 30. September, um 10 Uhr eröffnet. Bis zum Dienstag, 3. Oktober, präsentieren sich rund 110 Aussteller mit einem umfassenden Programm.

Seit 1982 findet die KRU (zunächst im Dreijahresrhythmus, dann im Vierjahresrhythmus) statt. Jetzt stehen die Vorarbeiten für die KRU-Neuauflage kurz vor ihrer Vollendung. Die KRU ist an allen Ausstellungstagen bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ähnlich wie im Jahr 2019 hält Hans-Peter Ziegler, Vorsitzender des Krumbacher Gewerbe- und Handelsvereins, eine Gesamtbesucherzahl von rund 40.000 für durchaus möglich.

