Der Countdown für die Krumbacher Festwoche läuft

Von Blasmusik für Liebhaber bis zum Party-Alarm: Was auf der Krumbacher Festwoche geboten ist.

Der Countdown für die 65. Krumbacher Festwoche von Freitag, 1. September bis Sonntag, 10. September läuft: Mit Pauken und Trompeten, mit einem Stück Heimatgeschichte, mit Tradition und Brauchtum und mit einem abwechslungsreichen Programm erwarten die Besucher unterhaltsame neun Tage für Jung und Alt. Nach dem Aufmarsch und Einzug, am Freitag, 1. September ins Festzelt eröffnet Bürgermeister Hubert Fischer mit dem traditionellen Bieranstich das neuntägige Volksfest rund um den Stadtsaal.

So darf man gespannt sein, mit welcher „Schlaghand“ das Krumbacher Stadtoberhaupt den Holzschlegel gegen den Messing-Zapfhahn „schlägt“ und wie lange er benötigt, bis die erste Maß Bier zum Ausschank kommt und "O`zapft" bekannt gegeben werden kann. Bevor aber die Bedienungen die Gäste im Festzelt bewirten können, spielt die Musik im wahrsten Sinne des Wortes im Stadtzentrum: Um 18 Uhr wird in der Sparkasse die Ausstellung „100 Jahre Stadtsaal Krumbach“ eröffnet. Der Stadtsaal war und ist heute noch ein kultureller Ort für zahlreiche Veranstaltungen und hat mit seiner Entstehung Stadtgeschichte geschrieben. Vorbereitet wurde die Ausstellung zusammen mit dem Heimatverein Krumbach.

Festwoche beginnt am 1. September: Einmarsch auf dem Marktplatz Krumbach

Auf dem Marktplatz sorgt der gastgebende Musikverein Krumbach mit schmissiger Blasmusik für den musikalischen Auftakt, während die Stadtkapellen aus Edenhausen, Attenhausen, Niederraunau-Winzer, Billenhausen und der Spielmanns- und Fanfarenzug mit klingendem Spiel zum Marktplatz einmarschieren. Im Festzelt selber sorgt der Musikverein am Eröffnungstag für einen stimmungsvollen Auftakt. Am Samstag steht der umfangreiche Vergnügungspark ab 14 Uhr zur Verfügung und ab 19.30 Uhr ist auf der Bühne das Motto „Party-Alarm“ mit „Allgäupower“ – das verspricht ein stimmungsvoller Abend zu werden. Der Eintritt ist, wie zu allen Programmpunkten, frei. Tischreservierungen sind bei der Metzgerei Bader und Festwirt Christoph Bader unter 08282/89530 möglich.

Musikalisch geht es dann am Sonntag bereits um 10 Uhr mit dem Musikantenstammtisch des Bezirkes 11 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund weiter, der vom Musikverein Edenhausen gestaltet wird. Der Hauptgewinn ist: Der Musikverein, der mit den meisten Personen anwesend ist, gewinnt einen Auftritt in der Festwoche 2024. Die Besucher können sich während des ganzen Sonntags an leckeren Speisen, Getränken und zünftiger Blasmusik erfreuen. Am Abend ist der Musikverein aus Babenhausen zu Gast. Montags ist wie in jedem Jahr Ruhetag.

Ein Bild von der Festwoche 1957: Im Vordergrund links Bürgermeister Franz Aletsee, rechts daneben der damalige Musikvereinsvorsitzende Karl Kling. Foto: MN-Archiv

Am Tag der Vereine steht ein weiterer Höhepunkt der Festwoche an: Der Musikverein gestaltet im Festzelt den musikalischen Part und gegen 21.30 Uhr wird das Brillant-Feuerwerk präsentiert. Schon traditionell ist der Mittwochnachmittag für Familien- und Senioren „gebucht“ zu Klängen von „Blechbagasch“ und verbilligten Preisen im Festzelt und auf dem Vergnügungspark. Blasmusik-Liebhaber kommen am Mittwochabend ab 19.30 Uhr auf ihre Kosten: Die Spitzenkapelle „Allgäu6“ wird keine musikalischen Wünsche offen lassen. Party-Time mit „Bartenders Best“ steht am Donnerstag ab 19 Uhr auf dem Programm und am Freitag, am Tag der Betriebe, Behörden und Bürger aus nah und fern, beginnt das zweite Wochenende. Für zünftige Blasmusik und einen stimmungsvollen Abend sorgen die Ziemetshauser Musikanten.

Lesen Sie dazu auch

Krumbacher Festwoche: Flohmarkt des Kinderschutzbundes findet im Festzelt statt

Nicht fehlen darf seit einigen Jahren am Samstag der Kinderflohmarkt ab 9 Uhr des Kinderschutzbundes im Festzelt. Volksfestbetrieb ist ab 15 Uhr und am Abend ab 19.30 Uhr sorgen „The Mercuries“ für den ultimativen Partysound. Am letzten Sonntag der Festwoche ist um 10.15 Uhr der Festgottesdienst im Festzelt, der vom Musikverein Billenhausen musikalisch umrahmt wird, der auch zum Frühschoppen und zum Mittagstisch aufspielt. Das Finale der 65. Krumbacher Festwoche bestreitet der gastgebende Musikverein Krumbach selbst. Erwähnenswert für diese Festwoche ist, dass der Vergnügungspark täglich ab 14 Uhr und sonntags ab 11 Uhr geöffnet ist.