Der dreijährige Nico benötigt dringend eine Stammzellenspende

Erst waren es nur blaue Flecken vom Herumtoben, dann kam die schicksalhafte Diagnose: Der kleine Bub aus Waltenhausen ist schwer krank. Doch es gibt Hoffnung.

Die neuen Geschenke ausprobieren, mit seinem Bruder draußen spielen und toben, danach leckeren Kuchen mit der Familie essen: So oder so ähnlich hätte Nicos dritter Geburtstag Ende Mai ablaufen können. Stattdessen musste er ihn im Krankenhaus, isoliert vom Großteil seiner Familie und Freunde, verbringen. Nico Baumgärtner aus Waltenhausen sei eigentlich eine absolute Frohnatur, erzählt seine Mutter Sarah Glogger. Doch seit einiger Zeit hat die Familie die lebensverändernde Gewissheit: Der Bub leidet an einer tödlichen Krankheit des blutbildenden Systems. Sein einziger Ausweg ist eine Stammzellspende.

Das Gespräch mit Glogger findet am Telefon statt, im Hintergrund hört man eine Kinderstimme gut gelaunt vor sich hin schwätzen. Nico und seine Mama sind schon wieder in der Uniklinik in Ulm. Aktuell hat er Fieber, das ist gefährlich für ihn, da er gleichzeitig kein Immunsystem mehr hat. Jeder Kontakt ist ein Risiko für den Dreijährigen. Die Ärzte gehen davon aus, dass der Bub an MDS, dem Myelodysplastischen Syndrom leide. Dabei reifen die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) häufig nicht richtig im Knochenmark aus und können somit ihre sauerstofftransportierende Funktion im Körper nicht erfüllen. Bei Nico kam die lebensverändernde Diagnose vor einigen Wochen, als er starkes Nasenbluten bekam. Im Nachhinein fällt seiner Mutter ein, dass es vorher schon Anzeichen gegeben habe. "Er hatte ständig blaue Flecken am Körper. Aber er ist ein kleiner Rabauke, tobt viel herum und spielt viel draußen." Deswegen hätten sich die Eltern dabei bisher nie viel gedacht. Es war der dritte Mai, als bei der Familie die Alarmglocken angingen.

Der Bub aus Waltenhausen wacht in einem Bett voller Blut auf

Nico bekam auf einmal heftiges Nasenbluten. "Als es nach einer Stunde immer noch nicht aufhörte, sind wir zum Arzt", berichtet die junge Mutter. Der HNO-Arzt in Krumbach war im Urlaub, also sind sie weiter nach Senden gefahren. Da hörte es kurzzeitig auf zu bluten, dann fing es wieder an. Mit blutstillenden Nasentropfen und einer Creme ist die Familie nach Hause. Am nächsten Morgen wachte Nico in einem Blutbad auf. "Wir haben sofort den Krankenwagen gerufen", erinnert sich die 28-Jährige, ihr ist der Morgen sehr präsent. "Er hat wohl in der Nacht drei bis vier Mal das Blut heruntergeschluckt und gespuckt, weil es wieder so stark anfing." In der Klinik in Ulm wurde der kleine Junge vom Blutverlust kurzzeitig ohnmächtig, wurde dann an der Nase notoperiert.

Nico, 3, ist ein aufgeweckter Junge. Bald sollte er in den Kindergarten kommen. Foto: Glogger, Privat

Mittlerweile wissen die Eltern, warum ihr Sohn so viele blaue Flecken hatte und so starkes Nasenbluten bekam: Sein Blut ist aufgrund der MDS-Erkrankung viel zu dünn. Immer wieder werden dem Dreijährigen seitdem Infusionen verabreicht, dazu einmal die Woche Blutplättchen. Normalerweise flitze der Kleine durch die Gegend wie ein Wilder, sagt seine Mutter; wenn er sich beim Spielen mal den Kopf am Tisch angeschlagen hatte, kullerte nicht einmal eine Träne. Und jetzt ist alles anders. Jede Krankheit und jeder Sturz sind für ihn eine Gefahr. Der einzige Ausweg aus diesem Schicksal ist die Stammzellspende, sodass Nicos Knochenmark wieder funktionsfähig wird.

Nico (links) und sein großer Bruder Luca spielen gerne zusammen draußen. Foto: Sarah Glogger

Die Familie von Nico ruft auf, sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zu registrieren. Nicht nur für Nico. "Es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen", sagt Glogger. Für ihren Sohn gibt es vielleicht schon Hoffnung. Kürzlich wurde ein Spender gefunden, der zu 90 Prozent passen würde. "Aufgrund eines seltenen Merkmals passt es nicht ganz zu 100 Prozent. Aber wir haben Hoffnung", so die 28-Jährige. Zwei bis drei Spender aus der Datei der DKMS könnten bisher infrage kommen.

Lesen Sie dazu auch

DKMS-Registrierungsaktion für Nico kann auch anderen Kranken helfen

Um Patienten wie Nico bei der Vermittlung von passenden Stammzellspendern zu unterstützen, hat die DKMS eine Online-Registrierung eingerichtet. Unter www.dkms.de/nico besteht die Möglichkeit, sich das Registrierungsset zu bestellen. Bereits mehr als 100 Personen haben sich in weniger als 24 Stunden über die Internetseite angemeldet. Blutkrebs ist laut der DKMS nach wie vor die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Kindern, und jeder zehnte Patient findet keinen passenden Stammzellspender. Deswegen will Nicos Umfeld weiterhin auch anderen Erkrankten helfen und plant eine große Typisierungsaktion. Die soll im Rahmen des Gaismarkter Waldfestes am Sonntag, 2. Juli stattfinden. Weitere Informationen dazu werden bald bekannt gegeben.

Mithilfe eines Wangenabstrichs können sich Menschen bei der Spenderdatei der DKMS registrieren. Im Landkreis ist außerdem am 2. Juli eine Typisierung geplant. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

"Dieses Jahr sollte es eigentlich so weit sein, dass er mit seinem Bruder endlich zusammen in den Kindergarten darf", sagt Sarah Glogger. Auch der erste gemeinsame Urlaub zu viert war geplant. Für sie ist es am schlimmsten, dass sich ihre Söhne derzeit nicht sehen können. "Aber Nico ist der Wahnsinn, wirklich", schwärmt die Mutter. Jeden Pikser in der Klinik mache er ohne zu weinen mit. "Das Einzige, worüber er jammert: Er würde so gerne mit seinen Freunden spielen."