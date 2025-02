Der E-Huber feiert seinen 100. Geburtstag

Joseph Huber kam im Jahr 1925 bei einer Hausgeburt im oberbayerischen Bergham zur Welt. Genau 100 Jahre später feiert der rüstige Jubilar nun seinen runden Geburtstag in seiner Wahlheimat Krumbach. Der Beruf als Monteur bei der Firma Lingl brachte ihn 1961 nach Krumbach, wo er die Leitung der Elektrowerkstatt übernahm und dabei den Spitznamen E-Huber bekam. Für seine Frau und die beiden Kinder errichtete er mit viel Eigenleistung sein Wohnhaus in der Anton-Nagenrauft-Straße, in dem er seit 1966 bis heute wohnt. Schwere Zeiten erlebte er, als er mit 18 Jahren im Jahre 1943 als Soldat den Krieg erleben musste und erst im Jahr 1949 in seine Heimat zurückkehren konnte. Zu den zahlreichen Gratulanten reihte sich auch Zweiter Bürgermeister Gerhard Weiß ein, der neben einem Präsentkorb der Stadt auch die Glückwünsche des Landkreises weitergeben konnte.

