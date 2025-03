Der Frühling macht unsere Leserinnen und Leser glücklich

Langsam werden die Tage wärmer, das erste frische Grün spitzelt schon aus dem Boden und von den Zweigen heraus und die ersten Frühlingsblumen begrüßen den Frühling. Darüber freuen sich auch die Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt, mit denen wir gesprochen haben. Endlich kann man die Wintersachen wegräumen, lange Spaziergänge machen oder auch im Freien bei einer Tasse Kaffee entspannen.

Pauline Jekle aus Niederraunau. Foto: Elisabeth Schmid

Pauline Jekle (66), aus Niederraunau sagt: „Für mich bedeutet Frühling, einfach das schöne Wetter genießen. Raus gehen und im Freien verweilen. Ich sitze auch gerne draußen im Café und genieße meinen Cappuccino. Es ist einfach ein anderes Lebensgefühl, wenn die ersten Sonnenstrahlen hervorkommen und es wärmer wird. Da kündigt sich auch schon der Sommer an, den ich sehr liebe.“

Maria Förster aus Aletshausen. Foto: Elisabeth Schmid

Auch Maria Förster (66), aus Aletshausen, zieht es jetzt ins Freie: „Ich verbringe jetzt viel Zeit in meinem Garten. Auch mit Gartenarbeit, aber vor allem erfreue ich mich an den schönen Blumen. Ich freue mich auch, dass man jetzt im Freien gemütlich sitzen kann und bei Kaffee und Kuchen es sich gut gehen lassen kann. Ich liebe meinen Garten und bin dort am allerliebsten. Spaziergänge mache ich eher nicht so viel.“

Waldemar Onkl aus Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Anders ist es bei Waldemar Onkl (63), aus Krumbach: „Ich gehe bei dem schönen Frühjahrswetter gerne spazieren und fahre auch gerne mit dem Fahrrad. Im Frühjahr liebe ich am meisten die Sonne und die Blumen. Wenn alles grünt und blüht, fühle ich mich wohl. Frühling ist doch die schönste Jahreszeit. Ich habe zwar eine leichte Pollenallergie, aber damit lasse ich mir den Frühling nicht vermiesen.“

Harald Merten aus Muttershofen Foto: Elisabeth Schmid

In Frühlingsstimmung ist auch Harald Merten (73), aus Muttershofen: Jetzt kommt endlich der Frühling, ich freue mich sehr. Ich setze und pflanze in meinem Garten schöne Blumen. Ich bin jetzt sehr oft im Garten. Das macht mir richtig viel Freude. Vor drei Wochen habe ich auch schon meinen Frühjahrsputz erledigt. Es muss alles schön und ordentlich für den Frühlingsanfang sein.