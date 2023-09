Krumbach

vor 18 Min.

Der Heimatverein feiert den 100. Geburtstag des Krumbacher Stadtsaals

Plus Der Saalbau erinnert an eine bewundernswerte Gemeinschaftsleistung in schwieriger Zeit. Auch auf die Bedeutung des Saals als Begegnungsstätte wird verwiesen.

Von Klemens Funk Artikel anhören Shape

Am 12. August 1923 wurde in Krumbach der neu erbaute Stadtsaal feierlich eröffnet. Stolz kann er sich auch heute noch präsentieren und an ein mutiges und gelungenes Miteinander von Stadt, Saalbauverein, unentgeltlichen Eigenleistungen von Krumbacher Vereinen und freiwilligen Helfern erinnern. Von dieser Gemeinschaftsleistung erzählt auch die Ausstellung „100 Jahre Stadtsaal“, die derzeit in den Räumen der Stadtsparkasse in Krumbach gezeigt wird.

Wenn wir heute von klammen Kassen reden, wie müsste man dann die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts hinsichtlich der finanziellen Lage beschreiben? Als der Stadtsaal im Zeitraum von 1922 bis 1923 geplant und gebaut wurde, kletterte der Preis für das Briefporto von zwei Mark im Januar 1922 auf 50 Mark ein Jahr später, und dann auf 1000 Mark im August 1923. Zudem war diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gesellschaftlich und politisch von Spaltungen bedroht. Dagegen gründete dieser Bau im Miteinander und schuf Angebote für vielfältige Begegnungen – bis heute: Den Festakt eröffnete der Spielmannszug mit einem Ständchen zum Hundertsten. Auch mit den folgenden Auftritten präsentierten die Musiker, deren jüngster gerade seinen 10. Geburtstag feierte, welch künstlerisches Potenzial Krumbach beheimatet. Dies bestätigte auch der Theaterverein Krumbach mit einem Sketch zur Vereinigung von Hürben und Krumbach. Die dabei referierte Stammtischkontroverse pro und kontra Zusammenschluss wiederholt sich in ähnlicher Weise bis heute bei Projekten, deren Entscheidung in Krumbach ansteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen