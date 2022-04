Krumbach

Seit 90 Jahren ist der Heimatverein in Krumbach aktiv

Plus Der Heimatverein Krumbach blickt auf 90 Jahre zurück. Warum er gegründet wurde, wer ihn geleitet hat und welche Aktivitäten den Verein auszeichnen.

Von Willi Fischer

Nicht ohne Stolz erinnert sich der Heimatverein Krumbach in diesen Tagen an seine Gründung vor 90 Jahren, am 29. März 1932 im Saal der Gastwirtschaft "zum Bären", in der Bahnhofstraße in Krumbach.

