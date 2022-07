Der Heimatverein Krumbach übergibt der Stadt eine Ehrenurkunde

Die denkmalgerechte Fassadenerneuerung des Kindergartens St. Gabriel in Niederraunau fand der Heimatverein lobenswert und würdigte nun die Stadt für die Baumaßnahme.

Wie mit geschmackvoller Planung und Gestaltung, gepaart mit handwerklichem Können, eine historische Gebäudefassade wieder aufgewertet werden kann, bewies unlängst das Bauamt der Stadt Krumbach bei der Neugestaltung der Südfassade des Kindergartens St. Gabriel in Niederraunau. Das schreibt der Heimatverein in einer Pressemitteilung. Denn es prangt seit einigen Wochen zusätzlich eine größere Wanduhr mit weißen, römischen Ziffern auf schwarzem Grund und vergoldeten Zeigern aus dem nach alten Vorgaben neuerlich aufgemauerten und verputzten, geschweiften Zwerchgiebel auf die Schülerinnen und Schüler im Schulhof und auf die Vorüberziehenden herab und zeigt ihnen die Zeit an. Ein Gewinn für beide, Schüler und Vorüberziehende und das nicht nur historisch, städtebaulich, sondern eben auch für die Tagesplanung.

Gelungene Farbgebung des Kindergartens St. Gabriel in Niederraunau

Nicht übersehen werden sollte bei der Baumaßnahme aber auch nicht die geschmackvoll gewählte, gelungene Farbgebung des Gesamtgebäudes, meint Willi Fischer vom Heimatverein.

Zur Würdigung und als Dank für eine gelungene Gesamtbaumaßnahme im Sinne des Denkmalschutzes überreichte der Heimatverein Krumbach diese Woche der Stadt Krumbach seine Ehrenurkunde mit nachfolgendem Text:

„In Anerkennung und als Dank für ihr vorbildliches Engagement bei der Fassadenwiederherstellung nach historischem Vorbild im Jahre 2022 und der damit verbundenen Erhaltung und Aufwertung überkommener Bausubstanz in städtebaulichem Konsens des ehemaligen Schulgebäudes und heutigen Kindergartens St. Gabriel am Commerzienrat-Schleifer-Platz 4 in 86381 Krumbach OT Niederraunau, verleiht der Heimatverein Krumbach e. V. der Stadt Krumbach (Schwaben) diese Ehren-Urkunde. Möge Gottes Segen stets auf diesem Hause und seinen Bewohnern liegen, zukünftigen Generationen jedoch weiterhin Anreiz und städtebauliches Vorbild für weitere Baumaßnahmen in unserer Stadt sein. Krumbach, den 7. Juli 2022, gez. 1. Vorstand HV Krumbach e. V., gez. stv. Vorstand HV Krumbach“

