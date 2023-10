Der Herbstmarkt im Krumbacher Heimatmuseum lockte zahlreiche Besucher an

Selbstgefertigtes zieht die Menschen an, können sie sich doch hier nette Geschene kaufen oder Anregungen erhalten.

Wieder einmal hatte die Leiterin des Krumbacher Heimatmuseums, Anita Roth, ein gutes Händchen für die Auswahl der Aussteller bei ihrem beliebten Herbstmarkt. 19 Aussteller und Ausstellerinnen stellten ihre selbst gefertigten Arbeiten am Sonntag aus. Zu sehen gab es, selbstgemachten modernen Textilschmuck, Naturfloristik, handgefärbte Wolle, selbst gestaltete Grußkarten, Jeans–Upcycling und vieles mehr. Viele Aussteller waren zum ersten Mal dabei. Anita Roth freute sich, dass so viele Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen sich für diesen Herbstmarkt beworben hatten. „Ich habe nicht viel suchen müssen, die meisten kamen auf mich zu“, erzählte sie strahlend. Einige der Aussteller haben in der Coronazeit fleißig gearbeitet und viele schöne Sachen hergestellt. Die Besucherinnen und Besucher waren sehr angetan von der Vielfalt und Schönheit der Angebote. So manches Geschenk oder etwas für sich selber wurde gekauft. Entspannen und Erholen durften sich die Besucher bei Kaffee und Kuchen.