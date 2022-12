Der KiZe-Förderverein kümmert sich um Spenden für die Kleinsten

Bei der Jahresversammlung des KiZe-Fördervereins hielt man Rückschau und Ausblick. Im nächsten Jahr feiert der Verein 15. Geburtstag und will sich präsentieren.

"Die Zukunft liegt in den Händen der Kinder - und die Zukunft der Kinder liegt in unseren Händen". So formuliert der Förderverein Kinderzentrum Krumbach das Ziel seines Handelns und fördert entsprechende Maßnahmen bei Kindergarten und Krippe. Wie dieser Vorsatz in diesem Kindergartenjahr in Form eines "Etappen"-Ziels gelungen ist, steht im aktuellen Rechenschaftsbericht des KiZe-Vorstandes, den das Vorsitzenden-Duo Gabriele Tuchel und Nadine Münnich bei der Jahresversammlung des KiZe-Fördervereins vorgelegt hat. Die Rückschau verwies auf erfolgreich erledigte Projekte wie Ausbau des Wasserspielplatzes, das Martinsfest und die Spielplatz-Gartengestaltung mit der technischen Erneuerung der Holz-Lok. Dank großzügiger Zug-Zuschuss-Gelder konnten der alten Lokomotive auch noch neue Personenwaggons angehängt werden.

Eine Holzlok mit Waggons sponserte der Krumbacher Verein

Im Focus der Planungen für 2023 stehen der weitere Ausbau des Wasserspielplatzes und die Neu-Ausstattung der Kindergarten-Turnhalle. Der Verein wird 15 Jahre alt und will sich insbesondere beim Sommerfest im KiZe anschaulich der Öffentlichkeit präsentieren und Rückblick in die Vereinsgeschichte gewähren: Gegründet 2008, ging es damals um die Entwicklung des städtischen Kinderzentrums mit Kinderkrippe, Hort und Kindergarten.

Heute, knapp fünfzehn Jahre danach, ist das damals ins Auge gefasste "Projekt Kinderzentrum" längst realisiert. Der Förderverein hat seither etliche tausend Euro Spendengelder satzungsgemäß "ausschließlich zum Kindeswohl" eingesetzt. Der Großteil wurde als "finanzielle Beigabe" für inzwischen abgeschlossene Baumaßnahmen zugesteuert.

Gabriele Tuchel nennt beispielsweise die Ergänzung der Kücheneinrichtungen von Kindergarten und -krippe, die Neugestaltung einer komfortablen Unterstellbox für Kinderfahrzeuge und immer wieder den Zukauf von Spielsachen fürs Haus und Gerätschaften für den Kindergarten-Garten und die Spielplätze. Bemerkenswert nennt Gabriele Tuchel ausdrücklich die finanziellen Spenden und Zuschussleistungen heimischer Firmen wie auch von gebefreudigen Privatpersonen. Überhaupt hat sich der KiZe-Förderverein selbst immer wieder mit eigenen Aktionen in das Spendennetzwerk eingebracht.

