Der Krumbacher Cantemus-Chor begeistert in Bamberg

Die Sänger und Sängerinnen des Krumbacher Chors präsentieren ihr diesjähriges Konzertprogramm in der Bamberger St. Otto Kirche.

Das Highlight der diesjährigen Chorreise des Cantemus-Chor Krumbach Anfang August war sein Konzert und die musikalische Gestaltung der Samstagabendmesse in der Bamberger St. Otto Kirche. Dabei begeisterten die 23 Sängerinnen und Sänger unter Chorleiter Dietmar Schiersner rund 100 Besucher mit Auszügen aus ihren beiden diesjährigen Konzertprogrammen „Zeitgefühle“ und „Abendklänge - Nachtgesänge“ und begeisterten die Zuhörer in Bamberg und im Schloss Pommersfelden.

„Die Chorreise 2023 war ein voller Erfolg. Nach zwei langen Jahren ohne haben wir es alle genossen, endlich wieder unsere lebendige und harmonische Chorgemeinschaft auswärts erleben zu dürfen. Das harmonische und humorvolle Miteinander sowie die begeisterten Rückmeldungen aus dem Publikum haben den Zusammenhalt untereinander noch mehr gestärkt“, berichtet die Vorsitzende Petra Mayr freudig. Denn traditionell fährt der Cantemus-Chor, wenn möglich, jährlich auf Chorreise. Zuletzt war er zu Gast in Südtirol und Oberösterreich. „Diese Gelegenheiten nutzen wir stets, um unsere Krumbacher Chormusik auch auswärts zu präsentieren“ erläutert Chorleiter Dietmar Schiersner. „Es war uns eine besondere Ehre, unserer Gemeinde in St. Otto mit der Messgestaltung und dem Konzert des Cantemus-Chors ein facettenreiches Musikerlebnis bieten zu können. Musik aus Krumbach ist uns jederzeit wieder willkommen“, freut sich auch Pfarrer Marcus Wolf aus Bamberg.

Der Cantemus Chor tritt in Neresheim auf

Neben diesen musikalischen Highlights waren ebenso kulturelle und kulinarische geboten. „Um unsere Chorgemeinschaft mit Leben zu füllen, ist es uns wichtig, dass wir unseren Sängerinnen und Sängern auch gemeinsame Erlebnisse bieten und ermöglichen“, ergänzt Geschäftsführer Wolfgang Schiersner, der die Fahrt organisiert hatte. So wurde bereits auf der Hinfahrt die Kirche in Neresheim besichtigt und mit zwei Stücken besungen. Weiter ging es zum Essen und Bummeln nach Bad Windsheim sowie anschließend zur Stadtführung nach Wolframs-Eschenbach, bevor der Chor sein Quartier in Wernsdorf bei Bamberg bezog. Am Freitag war ein Besuch von Schloss Seefeld bei Memmelsdorf geboten, anschließend ging es auf „Bierkellerwanderung“ mit Einkehr in verschiedenen Brauereien rund um das benachbarte Geisfeld.

Nach einer Stadtführung in Bamberg bereiteten sich die Chormitglieder auf das gut besuchte Konzert in St. Otto vor, das seinen Ausklang beim letzten gemeinsamen Abendessen im Quartier fand. Abschließend besuchte man auf der Heimreise noch das Schloss Pommersfelden. Auch hier begeisterte der Chor im Rahmen einer Führung vor einer beeindruckenden Kulisse mitten im Schloss. Mit einer Weinprobe in einer Weinkellerei in Ipsheim beendete die Chorgemeinschaft ihre ereignisreiche Chorreise ins Frankenland und freut sich auf die nächste. Bis dahin steht jedoch noch das Neujahrskonzert am 14. Januar 2024 in Krumbach an, zu dem der Chor rechtzeitig informieren wird. (AZ)