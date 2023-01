Der Krumbacher Chefarzt Vollmer wechselt nach Biberach

Plus Wer wird neuer Chefarzt in der Kreisklinik Krumbach? Auch ein weiterer Arzt wechselt. Doch es gibt ein klares Bekenntnis von Vorstand Wieland zum Standort Krumbach.

Dr. Christian Vollmer, Chefarzt im Bereich Gastroenterologie in der Kreisklinik Krumbach, wechselt Ende Juni zur Sana-Klinik nach Biberach. Dies bestätigte Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, auf Anfrage unserer Redaktion. Vollmers Wechsel habe ausschließlich private Gründe, da sich der Lebensmittelpunkt von Vollmers Familie im Bereich Biberach befinde. "Wir waren und sind inhaltlich einer Meinung", hebt Wieland hervor. Vollmer sei ein sehr guter Arzt und extrem engagiert. Umso mehr bedauere er den Wechsel. Jetzt gehe es aber darum, die Nachfolge zu organisieren. Wieland gibt ein klares Bekenntnis zum Klinikstandort Krumbach ab und betont, dass im Kreis mit Krumbach und Günzburg auch künftig zwei starke Klinikstandorte bleiben werden.