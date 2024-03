Der Krumbacher Gartenbauverein sucht einen neuen Vorstand

Getrud Vogel will nach 16 Jahren den Vereinsvorsitz abgeben. Außerdem werden Eibe und Konifere für das Binden der Osterkrone gebraucht.

Der Krumbacher Gartenbauverein bereichert die Stadt seit Jahrzehnten mit Blumenschmuck, wie etwa die Osterbrunnen am Gesundbrunnen und am Marktplatz. Nach 16 Jahren möchte die Vorsitzende Gertrud Vogel nun ihren Posten in jüngere Hände abgeben. Der Gartenbauverein, der 136 Mitglieder zählt, hat sich auch durch zahlreiche Vorträge und Kurse einen Namen gemacht. Doch vorerst steht das Binden des Osterbrunnens an. Für das Einbinden der Osterkrone sucht der Verein Eibe oder Konifere. Wer etwas zur Verfügung stellen kann, meldet sich bei Gertrud Vogel unter 08282/4717. (AZ)