Der Krumbacher Literaturherbst startet mit Susanne Fröhlich.

Erfolgsautorin Susanne Fröhlich stellt ihren neuen Andrea-Schnidt-Roman "Getraut" in der Raiffeisenbank in Krumbach vor. Damit startet der Literaturherbst.

Es ist wieder soweit! Wenn in Krumbach der Literaturherbst Einzug hält, dann blüht das kulturelle Leben so richtig auf: Durch bemerkenswerte Autorenlesungen, hintersinnige Kabarettabende, aufschlussreiche Vorträge und allerlei Erbauliches. Literatur-Herbst-Anfang 2023 ist am Mittwoch, 13. September in der Raiffeisenbank Schwaben Mitte ( Krumbach, Luitpoldstraße 2, Beginn 19.30 Uhr), wenn Erfolgsautorin Susanne Fröhlich ihren neuen Andrea-Schnidt-Roman „Getraut“ vorstellt.

Die Veranstalter Volkshochschule und Raiffeisenbank Schwaben Mitte Krumbach haben mit Susanne Fröhlich eine der bekanntesten Autorinnen Deutschlands für den Starttermin in den Krumbacher Literaturherbst 2023 gewinnen können. Die Schriftstellerin und Journalistin Fröhlich arbeitet zudem als Moderatorin, seit 2005 etwa für die MDR-Literatursendung "Fröhlich lesen". Sowohl ihre Sachbücher wie „Fröhlich fasten“ als auch ihre Romane, zuletzt „Getraut“, wurden alle zu Bestsellern, darunter Moppel-Ich mit über eine Million verkauften Exemplaren. Susanne Fröhlich lebt in der Nähe von Frankfurt am Main. Ihr neuestes Buch ist der mittlerweile zwölfte humorvolle Roman der Bestseller-Autorin um die Kult-Alltagsheldin Andrea Schnidt.

Fröhlichs Romane landen auf Bestseller-Listen

Um was es im neuen Roman geht: Spätestens als Andrea Schnidt ihren Schwiegervater Rudi und seine Irene im nur ganz leicht tüllüberdosierten Hochzeitsoutfit sieht, weiß sie es einmal wieder: für eine junge Liebe ist man nie zu alt. Und auch nicht für eine neue Perspektive. Die findet Andrea ausgerechnet in einem professionellen Frauenversteher, der verspricht, die emotionalen Lücken zu schließen, die Männer so in Frauenherzen hinterlassen. Ein höchst erfolgreiches Geschäftsmodell. Schließlich ist ihr Paul nicht der einzige, der es sich in der Beziehungshängematte etwas zu bequem macht. Und dann sind da noch die lieben Kinder – seine und ihre – die sich als Spitzenkräfte im Zumutungen produzierenden Gewerbe erweisen. Mit ihrem empathischen Humor und ihren aus dem Leben gegriffenen Figuren begeistert Susanne Fröhlich Millionen von Lesern und landet regelmäßig auf den Bestseller-Listen.

Vorverkauf beim Veranstalter Raiffeisenbank Schwaben Mitte, Luitpoldstraße 2, Krumbach, Telefon 08282 9990.

Lesen Sie dazu auch