Der Krumbacher Marc Hettich ist der "Spielzialist" für Brettspiele

Plus Gesellschaftsspiele sind eine Leidenschaft des Krumbachers Marc Hettich. Unseren Lesern wird er künftig verschiedene Spiele und Trends vorstellen.

Fettige Chips haben durchaus ihren Reiz. Nun gut, dieses Gefühl erschließt sich wahrscheinlich nicht jedem. Schmierige Spielkarten, verursacht auch noch durch anderer Leute Hände? Muss nicht sein, winkt Marc Hettich ab. Aber ganz ohne? Man stelle sich vor: Ein Spieleabend, bei dem es kein Knabberzeug gibt. Da würde einfach etwas fehlen. Vielleicht, so überlegt der 43-Jährige, könnte man ja auf weniger Öliges umsteigen – beim nächsten Mal. Denn im Augenblick müssen sich Freunde von Spielen und solche, die es werden wollen, gedulden, bis es im "Stückwerk" wieder soweit ist. Pandemie bedingt, klar. Doch es gibt Hoffnung: Im Frühjahr könnte es mit den einmal im Monat stattfindenden Spieleabenden wieder losgehen.