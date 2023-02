Krumbach

20:21 Uhr

Der Krumbacher Marktplatz wurde am Rosenmontag zur großen Faschingsarena

Von Peter Bauer

Nach der coronabedingten Pause knüpfen die Rosenmontagswitwen, Schlorper, Gaudiweiber und Zylinderer in Krumbachs Zentrum an eine beliebte Tradition an. Was alles geboten war.

Einfach "prallvoll": So könnte man wohl mit einem Wort die Szenerie auf dem Krumbacher Marktplatz am Abend des Rosenmontags umschreiben. Der Rosenmontag war immer ein besonderer Faschingshöhepunkt in Krumbach. Doch diesmal - "mehr geht sozusagen nicht" auf dem Marktplatz. Und das war auch ein besonderes Kompliment für die Veranstalter rund um die Faschingsgilden (Rosenmontagswitwen, Zylinderer, Gaudiweiber und Schlorper). Nach der coronabedingten Pause konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer ein wahres "Feuerwerk der fünften Jahreszeit" erleben. Auf dem prall gefüllten Krumbacher Marktplatz gab es am Rosenmontag auch einen viel umjubelten Auftritt der Gaudiweiber. Foto: Peter Bauer Mit einem geradezu fulminanten Programm knüpften die Krumbacher Faschingsgilden an eine große Tradition an. Zudem boten Faschingsgäste aus der Region zahlreiche Höhepunkte. Nach Krumbach gekommen waren die Wilden aus Waldstetten, die Minigarde Waldstetten, die Teenigarde Waldstetten, die Garde Bedernau und die Showtanzgruppe Bedernau. Gewissermaßen "gute alte Bekannte" in Krumbach sind die Weissahoarer Giggalesbronzer. Ein weiteres Highlight auf dem Krumbacher Marktplatz war die Einlage der Zylinderer. Foto: Peter Bauer Durch den Abend führte Tom Mattausch, für die Bewirtung sorgten der Kulturverein Kult und das Jugendzentrum Krumbach. Das zahlreich erschienene Publikum freute sich über ein schwungvolles Programm von Stimmungsmusik bis hin zu originellen Einlagen. Vom Rosenmontagsfasching in Krumbach gibt es zahlreiche Bilder auf der Onlineseite der Mittelschwäbischen Nachrichten. Tom Mattausch führte am Rosenmontag-Abend mit viel guter Laune durch das Faschingsprogramm. Foto: Peter Bauer 90 Bilder Faschingshöhepunkt am Rosenmontag-Abend in Krumbach Foto: Elisabeth Schmid, Peter Bauer Lesen Sie dazu auch Jettingen-Scheppach Plus Fasching früher: Wie die "Rote Mariann" die Jettinger Fasnat erlebt hat

