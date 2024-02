Krumbach

vor 17 Min.

Der Krumbacher Nostalgieball im Stadtsaal begeistert

Plus Das gute gelaunte Publikum tanzt durch die Nacht. Präsentiert wurde in diesem Jahr auch eine musikalische Rarität.

Von Elisabeth Schmid

Bei Polka und Walzer wirbelten Besucher und Besucherinnen am Samstag über die Tanzfläche im Krumbacher Stadtsaal. Die tanzfreudigen Gäste trafen sich dort, um beim beliebten Nostalgieball unter dem Motto „Heben und Schweben“ dabei zu sein. Ausgerichtet wird dieser Ball schon seit mehreren Jahren von der Beratungsstelle für Volksmusik in Krumbach. Christoph Lambertz führte als Leiter der Beratungsstelle, wie jedes Jahr, Tänzer und Tänzerinnen bei einer Polonaise an.

Die begeisterten Tanzliebhaber waren am Samstag mit Eifer dabei: Rund 250 Gäste tanzten durch den Abend und die Nacht. Das Hürbener Ballorchester spielte Polka, Walzer, Swing, Slowfox, Tango und Märsche. Bei flotter Marschmusik und wildem Galopp powerten sich die Gäste aus. Bei romantischen Weisen und Walzermusik ging es dann gemütlicher zu.

