Der Krumbacher Spielmannszug begrüßt den Mai musikalisch

Nach einer langen pandemiebedingten Pause hat der Krumbacher Spielmanns- und Fanfarenzug den Mai wieder musikalisch begrüßt. Pünktlich mit dem 6-Uhr-Glockenschlag hieß es für die Spielleute des Krumbacher Spielmannszuges „Im Gleichschritt marsch“.

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten die Musiker die Saison wieder mit dem traditionellen Weckruf zum 1. Mai beginnen. Rund zwei Stunden ging es spielend und marschierend durch die Straßen Krumbachs, bevor es zum wohl verdienten gemeinsamen Frühstück ging. Nicht nur die Spielleute waren froh, endlich wieder gemeinsam musizieren zu dürfen, auch der eine oder andere Frühaufsteher freute sich am Fenster oder vor der Haustür über den Maiengruß. Der Weckruf ist traditionell der Startschuss in die Auftrittssaison und gleichzeitig „Marschprobe“ für die anstehenden Umzüge. In diesem Jahr z.B. der Umzug zum Bezirksmusikfest in Zaisertshofen Ende Mai und evtl. der Oktoberfestumzug im September.