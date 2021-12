Krumbach

vor 33 Min.

Der lange Weg zurück zum KRU-Kennzeichen für Krumbach

Plus Das Krumbacher Autokennzeichen ist heute selbstverständlich. Das war jahrzehntelang anders. Bis "KRU" im Sommer 2013 wieder zugelassen wurde, war es ein langer Weg.

Von Piet Bosse

Autos mit KRU auf dem Nummernschild gehören zum Krumbacher Stadtbild. Das war rund 40 Jahre lang aber anders. Bis das Kennzeichen wieder eingeführt wurde, war es ein langer Weg, an dem die Krumbacher einen großen Anteil hatten. So dürften sich einige noch an die KRU-Party auf dem Krumbacher Marktplatz erinnern. Wir blicken zurück.

