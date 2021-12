Der Lexenrieder Weg wird ein "Krumbacher Weihnachtsgeschenk"

Plus Im Bereich des Lexenrieder Wegs im Krumbacher Osten steht die Tragschicht vor der Vollendung. Wie sich die Kosten entwickelt haben und wie der weitere Zeitplan aussieht.

Im November war Stadtbaumeister Björn Nübel zuversichtlich, dass der Zeitplan für die Sanierung des Lexenrieder Weges eingehalten werden kann. Und damit sollte er Recht behalten. Seit dieser Woche wird nun die sogenannte Tragschicht aufgetragen, die den Anliegern nach Weihnachten ermöglicht, die Straße wieder befahren zu dürfen. Nübel skizzierte, wie es auf der Baustelle jetzt weitergeht.