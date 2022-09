Krumbach

vor 33 Min.

Der Musikantenstammtisch trifft sich im Festzelt und feiert

Plus Mehr als 150 Musikerinnen und Musiker kamen am Sonntag ins Krumbacher Festzelt. Wer gestaltet den Frühschoppen 2023?

Von Peter Wieser

Die Idee ist einfach: Der heimische Bezirk 11 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) lädt seine Musikvereine zum Musikantenstammtisch ins Festzelt bei der Krumbacher Festwoche ein und derjenige, der mit den meisten Musikerinnen und Musikern, umgerechnet auf deren Anzahl in der Kapelle, anrückt, steht beim nächsten Musikantenstammtisch im Folgejahr auf der Bühne und gibt den Ton an. Zum achten Mal fand er am Sonntagvormittag statt: Gelegenheit, um sich untereinander auszutauschen, aber auch um ein Ohr auf die Musikvereinigung Gaismarkt-Niederraunau-Winzer zu haben: Die hatte nämlich die Ehre, den Musikantenstammtisch 2022 zu begleiten – mit 45 Musikerinnen und Musikern und dem Kaiserin-Sissi-Marsch von Timo Dellweg zum Auftakt. Beim Musikantenstammtisch auf dem Krumbacher Volksfest aufzutreten, das sei schon etwas Besonderes, so Dirigent Tobias Geywitz. „Du spielst halt vor einem Fachpublikum.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .