Krumbach

18:00 Uhr

Der Name Keder ist in Krumbach eng mit der Wirtshaustradition verbunden

Plus Markus Keder bildete sich in seinen gastronomischen Wanderjahren in Sternehäusern fort. Seit 2012 ist er Chef im Krumbacher Kupferdächle. Was ihn umtreibt und was er anbietet.

Von Dieter Jehle

Es ist ein Hügel mit besonderer Ausstrahlung: der Demeterberg in Krumbach. Der Blick über die ehemalige Kreisstadt ist einmalig. Fast schon erhaben steht auf diesem einmaligen Aussichtspunkt das Café und Restaurant Kupferdächle. Seit 2012 ist Markus Keder Chef in diesem besonderen Bauwerk. Der gelernte Koch setzt damit eine über 50-jährige Familientradition fort – Gasthäuser und Restaurants mit Familientradition wollen wir in den kommenden Wochen vorstellen. „Gastronomie hat seinen Reiz“, sagt der 36-Jährige. Er kann sich keinen anderen Beruf vorstellen. Und dies wird bereits beim Betreten des Lokales spürbar, wo man auf ein besonderes Flair und eine familiäre Atmosphäre trifft.

Seit über einem halben Jahrhundert ist der Name Keder eng mit der Krumbacher Wirtshaustradition verbunden. Helmut Keder, Jahrgang 1943, Vater von Markus, kommt ursprünglich nicht aus der Gastronomieszene. „Ich habe Kaufmann gelernt“, erläutert er. 1970 fasste er den Mut, den Mundingkeller zu übernehmen. Immer wieder habe ihn der brachliegende Acker in unmittelbarer Nachbarschaft fasziniert. So kam er auf die Idee, dort eine Freizeitanlage zu errichten. Freunde und Stammgäste haben ihm geholfen, das Gelände herzurichten. „So ist 1971 dort der Minigolfplatz entstanden“, erinnert sich Helmut Keder.

