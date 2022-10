Krumbach

18:20 Uhr

Der neue Krumbacher Kinderhort schafft Platz für 112 Kinder

Plus Der dritte große Bauabschnitt des Kinderhorts in Krumbach steht kurz bevor. Materialengpässe waren bislang kein großes Thema.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Der neue Kinderhort für 112 Kinder in vier Hort- und einer Krippengruppe wächst langsam aber stetig in die Höhe. Nach den traditionellen Bauferien werden derzeit die Betonwände aufgestellt. Schon in den nächsten beiden Wochen soll dieser Bauabschnitt beendet sein, dann wird mit dem Einziehen der Decke der dritte große Bauabschnitt begonnen. Dabei handelt es sich um ein enormes Bauteil, denn der Neubau hat eine Grundfläche von knapp 570 Quadratmetern. "Das entspricht der Fläche von etwa fünf Einfamilienhäusern", rechnet Tobias Handel, als Leiter des Bereichs Hochbau im städtischen Bauamt zuständig für den Bau, der vom Krumbacher Architekturbüro Büchele von der Idee bis zur Schlüsselübergabe geplant und begleitet wird.

