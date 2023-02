Der Nostalgieball im Krumbacher Stadtsaal war ein großer Erfolg

Plus Schick gemacht haben sich die Besucherinnen und Besucher für den Nostalgieball im Stadtsaal Krumbach.

Es durfte getanzt und gefeiert werden bei dem traditionellen Nostalgieball der Beratungsstelle für Volksmusik Krumbach. Christoph Lambertz war ganz in seinem Element und führte die zahlreich erschienenen Gäste mit einer Polonaise ins Tanzvergnügen im Krumbacher Stadtsaal. Zu diesem passte das nostalgische Ballvergnügen, denn er ist in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden.