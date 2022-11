Der Plätzlesmarkt in Krumbach wird wieder zum Besuchermagneten

In Krumbachs "guter Stube" werden rund 25 Meter Stollen aufgetischt. Welche Attraktionen es sonst noch gab.

Krumbachs Plätzles-Markt lockte am verkaufsoffenen Markt-Sonntag viele Besucher an. Die Einstimmung gestalteten jugendliche Bläser und die Chorklasse der Realschule sowie die Jagdhornbläser. "Krumbachs gute (Back-) Stube" wurde zum Treffpunkt für "allerlei süße Versuchungen" mit dem Besuchermagnet "Aktion Stollenverkauf". Die rührige Werbegemeinschaft Krumbach organisierte das "Plätzles-Marktgeschehen".

Vereine, Institutionen und Organisationen, darunter die Grundschule Krumbach, Jugendfeuerwehr und Wasserwacht, Spielvereinigung, der FC Ebershausen und die Truppe der Gaudiweiber waren beim Plätzlesverkauf präsent.

Es gab unter anderem selbstgebackene Laibla, "Plätzla", Kuchenstückle. Dazu Getränke wie aromatischen Punsch, dampfenden Glühwein, heißen Tee. Die Verkaufseinnahmen fließen der vereinseigenen Nachwuchsarbeit zu oder werden für originäre Zwecke der Vereinsförderung eingebracht.

Die Stollentafel war unter den Rathaus-Arkaden aufgebaut

Als Besuchermagnet erwies sich wieder die unter den Rathaus-Arkaden aufgebaute Stollentafel. Die heimischen Bäcker hatten quasi wieder "Stollen wie am laufenden Meter" gebacken und insgesamt rund 25 Meter des Gebäcks aufgetischt. In das Gemeinschaftsbackwerk haben sich die Bäckereien Weindl, Kaiserbeck und Zitherbeck eingebracht. Sie erhielten Backzutaten gespendet von SB Mayer (30 Kilo Butter), Wolfgang Maurer (300 Eier von Wattenweiler Hühnern) und der Kunstmühle Leidescher (jede Menge Back-Mehl). Mit dem Erlös des Stollen-Verkaufs werden am Weihnachtsbaum angebrachte Kinderwünsche in Erfüllung gehen. Bei der Veranstaltung brachten sich auch das "Trompetenkartell" und die Gruppe "The Phonics" ein.

Der Plätzles-Markt-Sonntag war Start zur Weihnachtsaktion der Werbegemeinschaft. Die Kunden in den Geschäften der teilnehmenden Einzelhändler erhalten ab sofort ein Gratis-Los zum Einkauf obendrauf. Die Aktion mit den Zwischenverlosungen an kommenden Samstagen läuft bis zum Termin der Hauptverlosung: Diese findet mit Ziehung des Hauptpreises ("Fünf mal 1000 Euro Weihnachtsgeld in Form von Einkaufsgutscheinen") am 23. Dezember, um 19 Uhr im Stadtgarten statt.

