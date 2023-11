Krumbach

18:00 Uhr

Der Skiclub Krumbach wird 50 und feiert das mit einem Ball

Plus Als Mitglied, im Vorstand, als Lehrer und Übungsleiter in der Skigymnastik war Heini Schacherl von Anfang an dabei. Jetzt ist er Ehrenmitglied und blickt zurück.

Von Angelika Stalla Artikel anhören Shape

Der Skiclub Krumbach wurde 1973 als Verein gegründet. Schon vorher gab es eine Skiabteilung beim TSV Krumbach. Wie sind Sie zum Skifahren und zum Verein gekommen?



Heini Schacherl: Ich habe mit zehn Jahren einen Skikurs gemacht. Das war 1970. Am ersten Tag mussten wir alle einen Hang in Jungholz hochgehen, und dann hat man uns je nach Können in die Kurse eingeteilt. Ich habe dann noch zwei weitere Skikurse gemacht und war bald bei Karl Bogner im Rennkurs. Mit 17 habe ich die Grundstufe und die Oberstufe gemacht, so hieß die Ausbildung zum Skilehrer damals.

Und dann haben Sie für den Skiclub Skikurse gegeben?



Heini Schacherl: Ich habe gute 25 Jahre Skikurse gegeben, für Kinder und vor allem Rennkurse. Später habe ich dann auch Erwachsene instruiert, deren Kinder in den Skikursen des Skiclubs waren und die als Begleitpersonen dabei waren. Anfang der 2000er habe ich damit aufgehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen