Der Spielgarten des Kinderzentrums in Krumbach wird attraktiver

Plus Klettergerüst und Balancier-Anlage bieten neue Spielmöglichkeiten in der Krumbacher Betreuungseinrichtung. Wie es zu dem Projekt kam.

Dem erklärten Ziel, den Kindergarten-Garten des Kinderzentrums zu einem „Lern- Spiel- und Spaß-Garten“ umzugestalten, ist der Förderverein Kinderzentrum Krumbach ein gutes Stück näher gekommen: Dieser Tage wurde die „Möblierung des Kindergarten-Gartens“ mit dem Aufbau eines Klettergerüstes und der Installation einer Balancier-Anlage erweitert. „Klettern und Balancieren“ ergänzt ab sofort das Spielangebot im Freien für die Buben und Mädchen.