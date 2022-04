"Der Spielzialist": Auf den Spuren eines Science-Fiction-Klassikers

Plus Der Spielzialist Marc Hettich taucht noch einmal in die Welt der Deckbauspiele ein. Warum sich Fans von Indiana Jones wohlfühlen dürften.

Die richtige Karte im richtigen Moment zu ziehen kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Bei einem Deckbauspiel können wir beeinflussen, welche Karten in unserem Stapel vorhanden sind. Der sogenannte Deckbau gehört sicher zu den beliebtesten Spielmechaniken. An dieser Stelle haben wir bereits vier Vertreter vorgestellt. Heute legen wir mit vier weiteren Deckbauspielen nach. Dabei spielt auch ein Sciene-Fiction-Klassiker eine Rolle.